Выбирая Songer в качестве партнеров, Вы можете быть уверены в том, что все первоначальные договоренности будут соблюдены.

Мы серьезно относимся к деньгам, исключаем все возможные риски. Все наши проекты тщательно продуманы и финансово застрахованы.

Мы стремимся завоевать рынок и новых клиентов, поэтому ценим каждого. Наша компания всегда открыта к сотрудничеству с новыми партнерами и находит индивидуальный подход даже к самым требовательным из них.

Наши преимущества

На протяжении последних лет во всем мире кризисная ситуация. Мы же в это время показываем уверенный рост, в разы увеличив свои обороты. Растет наша компания, растут наши партнеры.

Songer уже сотрудничает не только с Российскими компаниями. У нас есть бизнес-партнеры из Китая, Южной Кореи, Сингапура, Германии, Италии, Нидерландов, Литвы, Латвии, Финляндии и мы не собираемся останавливаться на достигнутом.

02

Финансовая стабильность

01

Надежность

05

Широкая география

03

Прогрессивная бизнес-модель

04

Songer — молодая и амбициозная компания