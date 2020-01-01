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О компании

SONGER специализируется на продаже и аренде морских контейнеров. Главный приоритет компании — долгое сотрудничество, поэтому особое внимание уделяется высокому качеству каждой единице оборудования.
SONGER — в переводе с французского «мыслить, думать». Это как нельзя лучше передает наше отношение к клиентам и партнёрам.
Работая с нами, Вы обязательно получите консультацию по всем имеющимся вопросам, рекомендации по выбору контейнера и его эксплуатации, а также поддержку на всех этапах сделки.
Мы — профессионалы рынка и постоянно развиваем бизнес. Активно растем и работаем в России, Европе, а также в Китае.
Выбирая Songer в качестве партнеров, Вы можете быть уверены в том, что все первоначальные договоренности будут соблюдены.
Мы серьезно относимся к деньгам, исключаем все возможные риски. Все наши проекты тщательно продуманы и финансово застрахованы.
Мы стремимся завоевать рынок и новых клиентов, поэтому ценим каждого. Наша компания всегда открыта к сотрудничеству с новыми партнерами и находит индивидуальный подход даже к самым требовательным из них.

Наши преимущества

На протяжении последних лет во всем мире кризисная ситуация. Мы же в это время показываем уверенный рост, в разы увеличив свои обороты. Растет наша компания, растут наши партнеры.
Songer уже сотрудничает не только с Российскими компаниями. У нас есть бизнес-партнеры из Китая, Южной Кореи, Сингапура, Германии, Италии, Нидерландов, Литвы, Латвии, Финляндии и мы не собираемся останавливаться на достигнутом.
02

Финансовая стабильность

01

Надежность

05

Широкая география

03

Прогрессивная бизнес-модель

04

Songer — молодая и амбициозная компания

Наши преимущества
РжД
Сотрудничество с 2019 года
Нам доверяют
Unifeeder
Сотрудничество с 2019 года
Maersk
Сотрудничество с 2019 года
Fesco
Сотрудничество с 2019 года
Way Group
﻿Сотрудничество с 2019 года
Территория
Сотрудничество с 2019 года
Транс Контейнер
Сотрудничество с 2019 года
Carrier
Сотрудничество с 2019 года
Альфа-Банка
Сотрудничество с 2019 года
Дилижанс
Сотрудничество с 2019 года

Инвесторам

Предоставление и продажа морских контейнеров для международных перевозок является одной из самых востребованных услуг нашего времени. Это то, что делает нас очень привлекательными для инвестиций
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом и обязательно получите на них ответы!
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О нас
198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе д. 74, корп. 4Б
+7 (812) 416 48 30
Sg@snrbros.com
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Преимущества
Аренда
20 футов
40 футов
45 футов
Б/У контейнеры
Рефконтейнеры
Инвесторам
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