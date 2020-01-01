SONGER специализируется на продаже и аренде морских контейнеров. Главный приоритет компании — долгое сотрудничество, поэтому особое внимание уделяется высокому качеству каждой единице оборудования.
SONGER — в переводе с французского «мыслить, думать». Это как нельзя лучше передает наше отношение к клиентам и партнёрам.
Работая с нами, Вы обязательно получите консультацию по всем имеющимся вопросам, рекомендации по выбору контейнера и его эксплуатации, а также поддержку на всех этапах сделки.
Мы — профессионалы рынка и постоянно развиваем бизнес. Активно растем и работаем в России, Европе, а также в Китае.
Выбирая Songer в качестве партнеров, Вы можете быть уверены в том, что все первоначальные договоренности будут соблюдены.
Мы серьезно относимся к деньгам, исключаем все возможные риски. Все наши проекты тщательно продуманы и финансово застрахованы.
Мы стремимся завоевать рынок и новых клиентов, поэтому ценим каждого. Наша компания всегда открыта к сотрудничеству с новыми партнерами и находит индивидуальный подход даже к самым требовательным из них.
Наши преимущества
На протяжении последних лет во всем мире кризисная ситуация. Мы же в это время показываем уверенный рост, в разы увеличив свои обороты. Растет наша компания, растут наши партнеры.
Songer уже сотрудничает не только с Российскими компаниями. У нас есть бизнес-партнеры из Китая, Южной Кореи, Сингапура, Германии, Италии, Нидерландов, Литвы, Латвии, Финляндии и мы не собираемся останавливаться на достигнутом.
02
Финансовая стабильность
01
Надежность
05
Широкая география
03
Прогрессивная бизнес-модель
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Songer — молодая и амбициозная компания
Наши преимущества
РжД Сотрудничество с 2019 года
Нам доверяют
Unifeeder Сотрудничество с 2019 года
Maersk Сотрудничество с 2019 года
Fesco Сотрудничество с 2019 года
Way Group Сотрудничество с 2019 года
Территория Сотрудничество с 2019 года
Транс Контейнер Сотрудничество с 2019 года
Carrier Сотрудничество с 2019 года
Альфа-Банка Сотрудничество с 2019 года
Дилижанс Сотрудничество с 2019 года
Инвесторам
Предоставление и продажа морских контейнеров для международных перевозок является одной из самых востребованных услуг нашего времени. Это то, что делает нас очень привлекательными для инвестиций
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